AEW: triplo gioco di MJF sbaraglia l’Inner Circle

AEW Revolution è passato agli archivi come il pay-per-view di maggior successo nella storia della All Elite, stabilendo numeri da record e suscitando enorme clamore nel panorama mondiale del wrestling. Il ritorno vittorioso di Sting, il sorprendente arrivo di Christian Cage, il cruento Exploding Barbed Wire Death match tra Kenny Omega e Jon Moxley, con la controversa “esplosione mancata” che ha chiuso l’evento, hanno monopolizzato l’attenzione di appassionati e media. Ma la AEW non si ferma: poche sere dopo Revolution ha messo in scena un’edizione di Dynamite ricca di sviluppi e colpi di scena e già prepara un nuovo episodio speciale del suo show più rappresentativo. Ma andiamo con ordine.

MJF raggira Chris Jericho e crea la sua nuova fazione

L’ultimo episodio di Dynamite si è chiuso con uno dei colpi di scena più clamorosi nella storia dello show. Era in corso il “consiglio di guerra” dell’Inner Circle, deciso da Chris Jericho dopo l’amara sconfitta incassata da lui e MJF contro gli Young Bucks a Revolution. E quando Sammy Guevara ha fatto il suo inatteso ritorno, portando un filmato che smascherava le trame di MJF per scalzare “Le Champion” dalla leadership della fazione, Maxwell Jacob Friedman è stato messo con le spalle al muro. Almeno così sembrava. In realtà il piano del detentore del Dynamite Diamond Ring era ben più complesso e machiavellico: disgregare l’Inner Circle dall’interno, creando, al contempo, la propria fazione. Ed ecco che al momento della verità, gli FTR, Shawn Spears, Tully Blanchard sono comparsi sulla scena insieme al fido Wardlow, infliggendo a Chris Jericho e compagni un devastante pestaggio. Una prova di forza spaventosa e una dimostrazione d’astuzia impressionante per il giovane MJF, che ha dimostrato di saper battere un consumato veterano come il “Demo God” sul suo stesso terreno. E ora, a capo di un’entità che, grazie anche alla presenza di Blanchard, appare come una versione potenziata e attualizzata dei leggendari Four Horsemen, la sua ascesa in AEW sembrerebbe incontrastabile. Ma c’è da scommettere che Jericho e i suoi non si arrenderanno tanto facilmente.