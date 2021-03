Mlb, un’intera stagione da vivere su Sky Sport

Il 2020 è stata una stagione da ricordare , non solo per il Covid. Certo la pandemia ha condizionato, ma il titolo è andato ai più forti, i Los Angeles Dodgers . L’Opening Day 2021 presenterà in campo tutte le 30 squadre del baseball MLB. Si torna alla normalità, le procedure anti-covid saranno ancora da osservare, ma il calendario prevede le solite 162 partite di regular season per ogni squadra, poi ad ottobre i playoff . Gli stadi , che ora sono utilizzati anche per la campagna di vaccinazione, torneranno progressivamente ad ospitare tifosi . I roster tornano a 26 giocatori, nella National League si torna a giocare senza il battitore designato, i playoff al momento tornano al vecchio format. Una novità che rimane dal 2020 riguarda gli extra inning : inizieranno sempre con un corridore in seconda base, per limitare la durata delle partite.

Ecco chi ha cambiato maglia

La voglia di normalità e di certezze ha scatenato le squadre. Si è tornati a programmare, ad investire. Alcune squadre per vincere subito, altre per progetti da costruire nei prossimi anni. Il mercato dei free agent ha portato grandi colpi come Trevor Bauer ai Dodgers, George Springer a Toronto, JT Realmuto a Philadelphia ma anche la conferma di DJ LeMahieu agli Yankees e Marcell Ozuna agli Atlanta Braves. Non sono mancati gli scambi clamorosi, con i Padres che hanno aggiunto lanciatori di grande livello come Yu Darvish, Blake Snell e Joe Musgrove per lanciare la sfida ai Dodgers, i Mets che hanno preso Francisco Lindor e Carlos Carrasco dagli Indians e i St.Louis Cardinals hanno aggiunto una super star in cerca di motivazioni come Nolan Arenado.

Major League: il baseball dei migliori

L’MLB è un concentrato di talento pronto a partire. Il più logico candidato al titolo di MVP è sempre lui Mike Trout, il giocatore più dotato ed efficace che esista. Attacco o difesa scegliete voi, in Trout ci sono solo punti di forza e nessun difetto. O forse, se vogliamo, un difetto ci sarebbe: gioca negli Angels, l’altra squadra di Los Angeles, alla ricerca di un successo che non arriva e che potrebbe non arrivare neanche quest’anno. Trout è un Lebron James che si sta stancando di perdere. Un candidato MVP che invece continua a vincere è Mookie Betts, giocatore entusiasmante per natura, ha vinto le World Series a Boston e poi con i Dodgers nel 2020. Giocate difensive da urlo e un impatto sulle partite scientifico, sempre al momento giusto. Con lui ci si diverte ed arrivano anche i risultati.

Ma ormai, al loro inseguimento ci sono i post millennials, un gruppo di ragazzi che per capacità tecniche e per personalità è pronta a rubare la scena. La lista è lunga: Ronald Acuna, Juan Soto, Luis Robert, Wladimir Guerrero Jr, Eloy Jimenez, Sixto Sanchez. Ma Fernando Tatis Junior è forse l’esempio più evidente. Atletismo debordante, elasticità, potenza applicata al baseball. Lo vedi in campo e sai che non può avere limiti. Non si nascondono, questi ragazzi, anzi. Tingono i capelli e le partite con colori che non si sono mai visti prima. Il baseball è una festa, è un ballo, è una sfida… e lo urlano al mondo. Magari sono un po’ sopra le righe, ma sono un ottimo motivo per sedersi davanti alla tv sapendo che ci sarà da divertirsi.