AEW: Young Bucks e Jon Moxley, la strana alleanza

L’amicizia tra Kenny Omega e gli Young Bucks risale al 2008, quando i 3 si conobbero nel corso di un comune tour in Giappone. Da allora Kenny e i fratelli Jackson hanno stabilito un sodalizio basato sul cameratismo, su una visione condivisa del pro-wrestling e su un’alchimia creativa che lo stesso Matt Jackson ha definito “magica”. Ritrovatisi nel 2014 all’interno del Bullet Club, fazione di “gajin” (stranieri) che ha scritto la storia della New Japan Pro Wrestling per gli ultimi 8 anni, trasformandosi in un fenomeno culturale e di marketing, i 3 rinsaldarono il loro legame dando vita all’Elite, nata inizialmente come un sottogruppo del Bullet Club ma in seguito sviluppatasi come entità a se stante, che ha prodotto una popolarissima serie su YouTube, “Being The Elite” e, scindendosi dalla fazione madre, ha costituito il nucleo fondante della stessa All Elite Wrestling. Ma proprio quando la loro visione comune sembrava essersi realizzata e i 3 amici avevano raggiunto l’apice del successo nella federazione di cui, insieme a Cody Rhodes e Tony Khan, erano stati i principali ispiratori, conquistandone in rapida successione i titoli principali (Kenny Omega è campione AEW dal 2 dicembre, gli Young Bucks campioni tag team dallo scorso 7 novembre), sono cominciati i dissidi, le incomprensioni e i contrasti che hanno portato all’inesorabile sfaldamento dell’Elite.

Il ruolo di Don Callis

Il principale, se non unico, responsabile del disfacimento di un legame che sembrava inscindibile, non può che essere considerato Don Callis. La “Mano Invisibile”, fondamentale nella vittoria del titolo AEW di Kenny Omega contro Jon Moxley a Winter Is Coming, sembra essere riuscito a corrompere la mente del campione, cavalcando la sua sfrenata ambizione e instillando in lui il dubbio che i suoi vecchi amici non fossero più alla sua altezza o disposti a seguirlo nella sua missione verso la gloria suprema del wrestling. Al contempo, Callis ha continuamente provocato Matt e Nick Jackson, accusandoli di non essere più quelli del Giappone, di aver perso il fuoco interiore, e di pensare ormai soltanto ai soldi. E così, una settimana dopo l’altra, si è arrivati all’inevitabile rottura, con gli Young Bucks che hanno deciso finalmente di schierarsi. E lo faranno accanto al grande rivale di Kenny Omega, Jon Moxley, in un match 3 contro 3 nel quale Omega farà squadra con i suoi ormai soliti alleati, i Good Brothers. Moxley e Young Bucks hanno davvero poco in comune, e l’ex campione AEW non ha mai nascosto la sua scarsa simpatia verso i fratelli Jackson, che l’hanno però salvato alcune settimane fa da un assalto di Omega & co. Reggerà questa strana alleanza? L’unica certezza è che il main event del prossimo Dynamite sarà un match imperdibile e a suo modo epocale.