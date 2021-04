Akil Baddoo, la storia del rookie dei record

E’ impossibile non innamorarsi della storia di Akil Baddoo, l’ultimo giocatore a passare da sconosciuto ad eroe nel giro di pochi giorni. Un’ascesa irresistibile, iniziata facendo fuoricampo al suo primo turno in battuta della carriera MLB, facendo impazzire in tribuna il padre John originario del Ghana e mamma Akilah che viene da Trinidad e Tobago. Ma la salita vertiginosa è ancora in atto. Akil Baddoo è un ragazzo di 22 anni, non tracciato da alcun radar del mondo del baseball, perché aveva giocato solo nella prima categoria delle minors fino al 2019. Poi un brutto infortunio, un intervento di ricostruzione dei tendini del gomito e il 2020 passato senza giocare per la pandemia. Baddoo era stato lasciato libero da Minnesota, squadra che lo aveva scelto, ma i Detroit Tigers lo hanno ripescato lo scorso dicembre. Nella sua seconda partita, ha ripetuto il fuoricampo, questa volta addirittura da 4 punti, un grande slam. Cosa può capitare di meglio? Beh, quello che è capitato nella terza partita: walk-off hit, la battuta valida che porta a casa il punto vincente, agli extra inning e contro Minnesota tra l’altro. Vi ricordate? Proprio quelli che lo avevano scaricato. Baddoo diventa il primo nella storia moderna del baseball ad iniziare la carriera con tre colpi del genere nelle prime tre partite. E non si è ancora fermato, nell’ultima partita ha battuto un triplo. Due anni persi lo hanno caricato di un’energia che sta elettrizzando l’America e non solo. Come si fa a non tifare per Akil Baddoo e la sua storia.