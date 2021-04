Strage in South Carolina, dove Phillip Adams ha aperto il fuoco con una pistola contro il proprio medico, il 70enne Robert Lesslie. Ha poi ucciso anche la moglie, i due nipoti di 5 e 9 anni, oltre a un’altra persona presente in casa. Adams ha giocato 78 partite nella NFL in cinque stagioni, suddivise tra sei squadre tra cui i San Francisco 49ers, i Patriots e gli Atlanta Falcons, con cui ha chiuso la carriera nel 2015

Il killer della sparatoria in South Carolina, dove sono morte cinque persone (tra cui due bambini di 5 e 9 anni), era un ex giocatore della NFL: si tratta del 33enne Phillip Adams, che si è suicidato dopo la strage. Adams si è tolto la vita con una pistola calibro 45, probabilmente la stessa arma usata per la sparatoria: è entrato nell’abitazione del suo medico, il 70enne Robert Lesslie, ha fatto fuoco contro il dottore e ha ucciso anche la moglie, i due nipoti e un’altra persona che stava lavorando in casa. Le autorità stanno ancora indagando sul movente che lo ha portato a compiere la strage.