Mike Tyson, destro clamoroso a Dynamite. VIDEO

Mike Tyson ancora protagonista a AEW Dynamite. Special Enforcer per il match tra Chris Jericho, leader dell’Inner Circle e Dax Harwood, rappresentante del Pinnacle, L'ex campione dei pesi massimi di boxe ha interpretato il ruolo con rigore e severità, mantenendo l’ordine a bordo ring e impedendo ai membri delle due fazioni rivali di interferire nel match. E quando Cash Wheeler, compagno di tag team di Harwood, ha provato a colpire proditoriamente Jericho con una mazza da baseball, Tyson lo ha bloccato, stendendolo poi con un tremendo destro al volto. Jericho ha quindi sfruttato la situazione, centrando Harwood con il suo Judas Effect e vincendo il match. Al termine dell’incontro, per celebrare la ritrovata armonia con "Iron Mike" dopo un’ostilità durata per oltre un decennio, l’ex campione AEW ha nominato “l’uomo più cattivo del pianeta” membro onorario dell’Inner Circle.