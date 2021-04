AEW: Tyson e grandi match, Dynamite fa il botto

Clamoroso successo e ascolti da record negli USA per il primo episodio di Dynamite dopo la fine della “Wednesday Night War”. E questa settimana si tenta il bis con altri due match titolati. Appuntamento per venerdì alle 19.00 su Sky Sport Collection

L’ultimo episodio di AEW Dynamite era particolarmente atteso, in quanto era il primo ad andare in onda negli Stati Uniti senza la concorrenza diretta di WWE NXT. E dopo aver trionfato nella cosiddetta “Wednesday Night War” (la sfida per la supremazia negli ascolti televisivi tra i due show) con un sonoro 63-10 sul programma rivale, Dynamite ha saputo ancora una volta stupire, grazie a uno show che ha regalato spettacolo ed emozioni dal primo all’ultimo secondo, catturando l’attenzione di oltre 1 milione e 200mila americani. Si tratta del secondo miglior risultato di sempre per AEW Dynamite, inferiore soltanto al dato fatto registrare in occasione dello storico episodio di debutto del 2 ottobre 2019. Dopo l’enorme successo riscontrato dall’ultimo pay-per-view Revolution, è l’ulteriore conferma della grande crescita e della sempre maggiore rilevanza della All Elite Wrestling. A chi vanno attribuiti i meriti di questo clamoroso risultato? Analizziamolo insieme.

Mike Tyson ancora protagonista

Grande interesse ha ovviamente suscitato la presenza di Mike Tyson, assoldato nel ruolo di Special Enforcer per il match tra Chris Jericho e Dax Harwood, che ha infiammato ulteriormente la rivalità tra Inner Circle e Pinnacle. Dopo aver respinto i tentativi di corruzione del leader del Pinnacle MJF, e lasciato intendere al neo-amico Chris Jericho che non avrebbe fatto sconti a nessuno nell’esercizio della sua autorità,”Iron Mike” è stato di parola, svolgendo il suo ruolo con grande serietà e impedendo ai membri delle due fazioni rivali di interferire nel match. E quando Cash Wheeler ha provato a colpire Jericho con una mazza da baseball, l’ex campione dei pesi massimi di boxe non si è fatto cogliere impreparato e ha bloccato il membro degli FTR, stendendolo poi con un folgorante destro al volto. Jericho ha sfruttato la situazione a suo favore, centrando Harwood con il suo Judas Effect e vincendo il match. Al termine del quale ha nominato Tyson membro onorario dell’Inner Circle. Un gran bel viatico in vista della sfida definitiva tra la sua fazione e il Pinnacle che avrà luogo nel “Blood & Guts” di inizio maggio.