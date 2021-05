AEW, Darby Allin si schianta contro Miro

Il “Best Man” è il nuovo campione TNT, mentre gli Young Bucks mantengono i titoli tag team e costringono gli SCU a sciogliersi. Intanto comincia a chiarirsi il quadro degli incontri per Double Or Nothing: nuovi sviluppi e ancora due titoli in palio nel prossimo episodio di Dynamite, venerdì alle 19 su Sky Sport Uno Condividi:

“Dicono che un gatto abbia nove vite… be’, io credo di averle esaurite tutte”, aveva detto Darby Allin alla vigilia del suo match contro Miro. E alla prova dei fatti, la decima difesa del titolo TNT è stata fatale per lo “Strange Enigma”, che malgrado l’ennesima dimostrazione di coraggio e tenacia ha dovuto arrendersi alla forza bruta e alla ferocia agonistica del “Best Man”. Miro non ha atteso nemmeno il suono ufficiale del gong per dare il via a un brutale assalto dell’ormai ex campione, concluso una decina di minuti più tardi dalla sua terribile presa di sottomissione, la “Game Over”, alla quale un ormai esausto Darby non ha potuto opporre resistenza, costringendo l’arbitro a fermare l’incontro. Per Allin si chiude un regno lungo 186 giorni, che lo ha trasformato da giovane promettente in una delle star più popolari della federazione. Ora per lui è il momento di regolare una questione personale: quella con “All Ego” Ethan Page e Scorpio Sky che, scaraventandolo giù da una rampa di scale del Daily’s Place di Jacksonville nel corso di “Blood & Guts”, hanno reso l’avvicinamento al match contro Miro molto più complicato. E in questa battaglia avrà di nuovo al suo fianco Sting, a sua volta assalito dai due in diverse occasioni. Al contempo, Miro centra l’obiettivo che aveva dichiarato fin dal momento in cui era approdato in AEW: diventare campione. E, dopo mesi di fortune alterne, lo fa nel modo più autoritario possibile, affermandosi come implacabile distruttore. Ma nel suo orizzonte si staglia già la figura di Lance Archer: il “Murderhawk Monster” si è presentato sulla scena subito dopo la vittoria di Miro, lasciando chiaramente intendere di volerlo sfidare per il titolo appena conquistato. Quando si concretizzerà, sarà un vero e proprio scontro tra Titani del ring.

Gli Young Bucks mettono fine all’epopea degli SCU Nell’ultimo episodio di Dynamite sono stati difesi anche i titoli tag team AEW, in un match che aveva però una posta in palio ancora più alta: mesi fa, Frankie Kazarian e Christopher Daniels avevano infatti deciso di concludere la loro gloriosa partnership come SCU alla prima sconfitta. Ma a suon di vittorie si erano guadagnati un match per i titoli di coppia contro gli Young Bucks. E sono stati proprio i campioni a mettere la parola fine sull’avventura in tag team dei loro ex grandi amici, al termine di un match dallo straordinario impatto emotivo. Non sono bastati l’orgoglio e il cuore di Daniels, che ha continuato a combattere valorosamente malgrado l’abbondante quantità di sangue persa a causa di un taglio alla fronte riportato nel corso del match, né la super prestazione di Kazarian a fermare il momento magico dei fratelli Jackson che, da quando hanno cambiato atteggiamento, hanno aggiunto alle rinomate doti tecniche e atletiche e al perfetto affiatamento, una spietatezza e una propensione all’imbroglio che sembrano renderli intoccabili. E i campioni si sentono talmente sicuri della propria forza che hanno lanciato una doppia sfida: ai nuovi numeri 1 del ranking, i Varsity Blonds, per un match con in palio i titoli tag team nel prossimo Dynamite. E a Jon Moxley ed Eddie Kingston, per regolare ogni conto in sospeso a Double Or Nothing. Legittima convinzione nei propri mezzi o eccesso di spavalderia? Lo scopriremo.

Moxley sconfigge Nagata, ora il focus è sulla categoria tag team Intanto Jon Moxley è stato protagonista del match forse più atteso dell’ultimo Dynamite, per il valore storico che rivestiva. Un titolo della New Japan Pro Wrestling, quello degli Stati Uniti IWGP, è stato difeso a Dynamite in una sfida tra esponenti di AEW e NJPW. E Jon Moxley lo ha mantenuto contro la leggenda Yuji Nagata, che malgrado i 53 anni già compiuti ha dimostrato perché è uno dei wrestler giapponesi più vincenti della storia, dando parecchio filo da torcere al campione prima di arrendersi a una Paradigm Shift. Ora Moxley può dedicarsi interamente alla partnership con Eddie Kingston, ma prima di rispondere alla sfida lanciata dagli Young Bucks per il prossimo pay-per-view, i due dovranno affrontare i lanciatissimi The Acclaimed a Dynamite. In palio c’è una posizione di rilievo nel ranking e, di conseguenza, la concreta possibilità che il probabile match di Double Or Nothing abbia in palio i titoli di categoria.