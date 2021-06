Mayweather torna sul ring contro Logan Paul

L'ex campione torna a combattere a quattro anni dal ritiro, affronterà in un match esibizione a Miami lo youtuber Logan Paul. L'incontro sarà visibile in pay per view su Sky Primafila in diretta nella notte tra domenica 6 e lunedì 7 giugno. Anche in replica e on demand

Bragging Rights. Il diritto di vantarsi. Di cosa? Beh, di essere imbattuto. Di avere un record di 50 vittorie in 50 match (27 per KO). Di aver cancellato dal libro dei record il nome di Rocky Marciano. Di essere, semplicemente, Floyd Mayweather. Che prima di essere “Money” (e il soprannome in questo caso dice tutto) già era “Pretty Boy”.

Mayweather a 4 anni di distanza dall’ultimo incontro, vinto per KO tecnico alla 10^ ripresa contro la superstar irlandese delle arti marziali miste Conor McGregor, torna sul ring. E lo farà incrociando i guantoni con Logan Paul.

Logan Paul chi? Il record sul quadrato per l’inglese parla di 1 sconfitta nell’unico match disputato contro KSI. Ma il record sui social media è di quelli che fanno impressione. 19.5 milioni di follower su Instagram, 6 milioni su twitter, 22.6 milioni su Youtube. Sarà lui, 26enne inglese, a sfidare in un match esibizione l’uomo capace di battere in carriera, tra gli altri, Oscar de la Hoya, nel match del 2007 che tutto il mondo attendeva (The World Awaits), Victor Ortiz nel 2011 o Manny Pacquiao nella battaglia del secolo (più per le borse dei due pugili che non per lo spettacolo sul ring).

La notte fra domenica 6 e lunedì 7 giugno, in diretta dalle ore 2 su Sky Sport Primafila. In replica da lunedì a giovedì alle 12 alle 16 e alle 20. E poi disponibile on demand fino al 14 giugno. Costo 9,99 euro. Perché spenderli? Innanzitutto perché Mayweather è sempre Mayweather. Anche a 44 anni. Anche a 4 anni dal suo ritiro. Floyd torna a combattere a Miami per la prima volta dal 1998. E ha promesso divertimento a chi guarderà. Sia all’Hard Rock Stadium che in TV. Che tipo di divertimento è tutto da scoprire. E poi, c’è lo Youtuber. Sconfitto da un’altra star dei social, KSI, Logan Paul ha raggiunto l’impossibile convincendo Mayweather a dire Yes. E una figuraccia in mondovisione non fa mai piacere a nessuno. Si è allenato, si è preparato, si è detto carico di energia, senza nulla da perdere e nervoso per un avversario che in questo match rischia la faccia e la credibilità.

Certo, fa tutto parte del carrozzone che accompagna un evento in cui sono i soldi ad essere il vero protagonista. A discapito della nobile arte? Non necessariamente. Sarà un’esibizione. Non una farsa. Sarà entertainment ma anche sport. Sicuramente sarà spettacolo. In una card che racchiude altri 3 incontri.

Il primo, anche questo un’esibizione, opporrà l’ex giocatore di football NFL, Chad Johnson, ex Chad Ochocinco all’atleta di MMA Brian Maxwell. A seguire, per i pesi medi, Jarrett Hurd (24-1, 16 KO) sfiderà sulla distanza dei 10 round Luis Arias (18-2-1, 9 KO). E infine, categoria mediomassimi, lo svedese di origini gambiane, Jack Badou (23-3-3, 13 KO) se la vedrà con il venezuelano Dervin Colina (15-0, 13 KO). Il pugile di Maracaibo è stato chiamato all’ultimo per sostituire il canadese di origini haitiane Jean Pascal, risultato positivo a tre differenti sostanze. Sconosciuto ai più, combatte per la prima volta al di fuori del Sudamerica, ha l’occasione di una vita da non lasciarsi sfuggire.

Bragging Rights. Il diritto di vantarsi. Il diritto di divertirsi. E allora, che divertimento sia. Pronti a lasciarci sorprendere. Quando c’è di mezzo Floyd Mayweather, tutto, ma davvero tutto, può accadere.