AEW, campioni e sfidanti: ecco la situazione

In attesa dell’episodio speciale del 26 giugno e del ritorno on the road di Dynamite nel mese di luglio con 4 supercard consecutive, facciamo il punto sui campioni in carica della All Elite Wrestling e sugli sfidanti più pericolosi. Il prossimo appuntamento con Dynamite è per domenica alle 12 su Sky Sport Arena

E’ un momento di relativa quiete in All Elite Wrestling. Gli spunti interessanti a Dynamite non mancano, tra debutti, rivalità che si rinnovano, fazioni che implodono. Ma la sensazione è che, sulla scia di Double Or Nothing, la AEW stia viaggiando a velocità di crociera, in attesa di tornare a spingere forte per l’episodio speciale che negli Stati Uniti andrà in onda nella prima serata di sabato 26 giugno e soprattutto per il ritorno on the road previsto per il mese di luglio, con 4 supershow consecutivi già annunciati tra il 7 e il 28 luglio in Florida, Texas e North Carolina. E allora quale momento migliore per fare il punto della situazione sui campioni attualmente in carica in All Elite e sui quei wrestler che potrebbero presentare le minacce più serie per i loro regni.

Titolo del mondo AEW: per Kenny Omega l’ostacolo Jungle Boy



La situazione più definita è quella che riguarda il titolo AEW. Kenny Omega conosce già il nome del suo prossimo sfidante: è Jungle Boy, che si è conquistato questo diritto prevalendo nella Casino Battle Royale di Double Or Nothing e sfiderà The Cleaner nell’episodio speciale di Dynamite che negli Stati Uniti avrà luogo sabato 26 giugno. Sulla carta il pronostico è tutto per Omega, lanciatissimo campione di 3 promotion (ha appena difeso con successo il titolo di Impact Wrestling contro Moose) e imbattuto in match individuali da quasi 2 anni. Ma Jungle Boy è un giovane talento che è cresciuto in modo esponenziale negli ultimi tempi, dimostrando di sapersi esprimere ad alti livelli anche da singolo e non soltanto in coppia con il Luchasaurus nel Jurassic Express. Ha sfiorato l’impresa qualche settimana fa in un match per il titolo TNT contro Darby Allin e chissà che non gli riesca il miracolo proprio contro il campione AEW. Dovesse superare indenne lo scoglio Jungle Boy, Omega non potrebbe certo dormire sogni tranquilli, dato che all’orizzonte per lui sembrano stagliarsi con una certa chiarezza le figure del vecchio compagno di coppia Adam Page, che sta risalendo il ranking, di Christian Cage, ad oggi imbattuto e sempre molto esplicito nel dichiarare la sua intenzione di puntare al titolo del mondo AEW, e chissà, forse anche dell’ultimo arrivato in casa AEW, quell’Andrade che sfiderà “The Cleaner” per il titolo di Mega Campeón della AAA. Si accontenterà di quello? Forse cominceremo a capirlo nell’intervista che “El Idolo” concederà a Jim Ross nel prossimo Dynamite.