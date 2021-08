MLB at Field of Dreams: Yankees-White Sox su Sky

Il film, che romanza una storia vera, dandole delle connotazioni surrealistiche nell quali si incastrano personaggi di totale invenzione e fantasmi che ritornano dal passato, vuole riabilitare la figura di Shoeless Joe e anche ridare al protagonista principale, Ray Kinsella, interpretato da Kevin Costner, un’ultima possibilità per dire al padre quello che non era mai riuscito a dirgli in vita.

Costner interpreta un agricoltore sognante che distrugge i suoi campi di granturco per costruire un campo da baseball, “field of dreams”, il campo dei sogni, quello sul quale, “se lui lo costruirà, tornerà a giocare anche Shoeless Joe, insieme al padre”. Libro e film, che sprigionano una grandissima empatia con lo spettatore e sono emozionanti e commoventi, ripercorrono un secolo di storia americana attraverso il baseball.

Fu prodotto nell’89 e candidato a 3 premi Oscar e da allora è entrato nella quotidianità di ogni americano, tanto che la scena finale, interpretata da James Earl Jones, che predice che quel campo costruito in mezzo al granturco sarebbe diventato un luogo di culto per gli appassionati di baseball, lì, a Dyersville in Iowa, è diventata realtà.

Il campo esiste veramente, da anni è luogo di pellegrinaggio di migliaia e migliaia di americani, padri e figli che vanno semplicemente a giocare cercando di replicare la scena finale in cui Kevin Costner gioca a baseball con il fantasma del padre e, da questa sera, quello non sarà più solo “field of dreams”.