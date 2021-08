Wrestling Aew, su Sky arriva anche Rampage

Il nuovo programma della All Elite Wrestling partirà lunedì 30 agosto alle 23 su Sky Sport Arena con il terzo episodio. I primi due saranno recuperati nel corso del weekend di All Out. Si completa così il pacchetto degli show AEW su Sky: Dynamite, Rampage e i pay-per-view. Condividi:

E’ lo show di wrestling che sta facendo parlare il mondo intero e ha ottenuto ascolti da record negli Stati Uniti. In soli due episodi ha già ospitato un cambio di titolo, con la vittoria di Christian Cage ai danni di Kenny Omega per il titolo del mondo di Impact e soprattutto il memorabile ritorno di CM Punk al mondo del wrestling dopo 7 anni d’attesa. E da lunedì 30 agosto, Rampage approderà sugli schermi di Sky Sport, a meno di 72 ore dalla messa in onda negli Stati Uniti. Andando a completare l’offerta degli show AEW sui canali sport, proprio nel momento in cui la promotion sta catturando il massimo dell’attenzione di media e appassionati.

AEW Rampage: un’ora di adrenalina pura Sulla scorta del successo superiore alle aspettative riscontrato da Dynamite, al momento del rinnovo del contratto TNT, celebre network americano che trasmette i programmi AEW, ha commissionato una terza ora televisiva alla federazione della famiglia Khan. Da qui nasce l’idea di un secondo show di un’ora, incentrato sull’azione non-stop e sul ritmo travolgente tipico della AEW. Posticipato di alcuni mesi a causa dell’emergenza covid, il progetto si è concretizzato a partire dal 13 agosto, con un primo episodio che ha presentato 3 match titolati, ottenendo un ottimo riscontro di critica e ascolti tv. Ma il vero botto Rampage l’ha fatto con il secondo episodio, quello ribattezzato “The First Dance”, parafrasando il titolo del celebre documentario dedicato all’ultima stagione dei Bulls di Jordan. Svolta allo United Center di Chicago (l’arena dove giocano i Bulls) davanti a un pubblico da tutto esaurito che ha stabilito un record di incassi per la federazione, la puntata si è aperta con il clamoroso debutto in AEW di CM Punk, le cui immagini hanno fatto il giro del mondo portando ascolti straordinari negli Stati Uniti e suscitando un’attenzione senza precedenti sui social media. Ora queste emozioni saranno visibili anche agli appassionati italiani della AEW, che sono in costante aumento. I primi due episodi saranno infatti recuperati e trasmessi in lingua originale durante il weekend di All Out, pay-per-view che segnerà l’attesissimo ritorno di CM Punk sul ring e sarà disponibile in diretta su Sky Primafila la notte tra il 5 e il 6 settembre. A partire dal terzo, Rampage sarà trasmesso ogni lunedì sera su Sky Sport Arena con il commento in italiano.