L'anomalia Tampa Bay: spendere poco, vincere tanto

Come i Tampa Bay Rays hanno costruito un sistema perfetto per continuare a competere per vincere nel baseball con un budget molto limitato

Vincere, dopotutto, non costa molto. Si può fare anche con un budget limitato. Almeno, lo possono fare nel baseball MLB i Tampa Bay Rays. La squadra della Florida rappresenta un piccolo mercato negli Stati Uniti. Quest’anno ha speso 70 milioni di dollari per allestire la squadra, nella classifica del monte salari è 26esima su 30. Lo sorso anno era addirittura penultima, ma ha fatto una stagione straordinaria, vincendo il titolo dell’American League e giocando le World Series contro i Dodgers. Nonostante la finale, la strategia dei Rays non è cambiata: lasciano andare i pezzi migliori richiesti da altre squadre, pescano bene negli scambi e portano in MLB i giocatori che vengono cresciuti nelle Minors con un ottimo sistema di scelta e reclutamento dei giocatori. A meno di un mese dai playoff Tampa Bay è sempre prima nella American League, dove si presenterà ancora come la squadra da battere. Come ulteriore conferma, ha appena vinto due partite esaltanti contro Boston. Nelson Cruz si è confermato un formidabile fuoricampista, è un colpo del mercato estivo portato a Tampa con la solita infallibile lungimiranza.

I Rays sono la squadra che segna più punti in MLB e precedono ancora una volta in classifica squadre come gli Yankees, oltre 200 milioni di monte stipendi, e i Red Sox che spendono 180 milioni. I più facoltosi sono i Los Angeles Dodgers che nella National League arrivano a quasi 270 milioni. I dollari servono, eccome: 12 delle prime 15 squadre più ricche del baseball hanno un record vincente. Quindi, di norma, quasi tutte le squadre con un budget inferiore hanno un record sotto il 50% di vittorie. Quasi tutte, con la splendida anomalia dei Tampa Bay Rays.