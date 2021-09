Mlb, tre partite in diretta su Sky Sport

Tra il 22 e il 25 settembre tre le partite live della Major League Baseball , valide per la Regular Season , in onda su Sky Sport Action

Tra il 22 e il 25 settembre tre le partite live della Major League Baseball, valide per la Regular Season, in onda su Sky Sport e in streaming su NOW.



Si parte oggi, mercoledì 22 settembre, con la prima partita che vedrà di fronte Tampa Bay Rays e Toronto Blue Jays. Diretta su Sky Sport Action alle ore 21, con il commento di Michele Gallerani e Roberto Gotta.

Giovedì 23 settembre sul diamante ci saranno, invece, i Cleveland Indians e i Chicago White Sox, con inizio alle ore 19 e match live su Sky Sport Action. Commento Pietro Nicolodi e Danilo Freri.

In chiusura, appuntamento con la sfida tra i San Diego Padres e gli Atlanta Braves, di scena alle ore 4 della notte tra venerdì 24 e sabato 25 settembre. Diretta su Sky Sport Action con il commento originale

Oltre alle partite della Regular Season, su Sky anche quelle della Postseason e le World Series che assegnano il titolo.