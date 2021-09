Baseball Mlb, Tampa Bay e San Francisco da record

Primo posto assicurato per i Rays nell’American League e per i Giants nella National. Per entrambe record assoluto di vittorie in regular season. Ai playoff saranno le squadre da battere. Rimane apertissima la lotta per le wild card. Alle 19.15 su Sky Sport 257 St.Louis Cardinals-Milwaukee Brewers

Una stagione da record. Inaspettatamente da record. Non erano previste Tampa Bay e San Francisco, ma sono loro che chiuderanno American e National League con la migliore percentuale di vittorie. I Rays hanno vinto la East division per il secondo anno consecutivo e lo hanno fatto in una stagione in cui hanno perso i due migliori lanciatori della rotazione e Hunter Renfroe, uno dei migliori esterni in circolazione, andato a Boston (una diretta concorrente). Niente affatto scontato. La vittoria numero 98 è arrivata contro Houston con un eloquente 7 a 0 e supera il record precedente stabilito nel 2008 con 97 partite vinte. Formidabili, questi Rays. Sempre capaci di andare oltre. Gli togli un pezzo ma dal corpo della squadra ne nasce uno nuovo e magari più forte.

La East division doveva essere una lotta a tre tra Yankees, Boston Red Sox e Toronto Blue Jays. Tampa Bay le ha messe tutte in fila. In effetti l’American League è ancora una battaglia tra Yankees, Red Sox e Blue Jays, ma per arrivare ai playoff solo attraverso la due wild card. Sono ancora tutte lì: NY davanti, una partita dietro Boston che ha a sua volta una partita di vantaggio su Toronto. A quattro partite dalla fine della regular season ogni scenario rimane aperto. Lo scontro diretto tra New York e Toronto deciderà molto (nella notte importantissima vittoria Blue Jays 6 a 5), poi gli Yankees chiuderanno la stagione con tre sfide contro i Tampa Bay Rays. Già qualificati e tranquilli, ma se avessero l’opportunità di rovinare la qualificazione playoff ai grandi rivali…potrebbero avere lo stimolo di toglierli di mezzo prima della post season. Boston chiude la stagione contro Baltimora e Washington, un compito più facile se i nervi non faranno scherzi. Non ci sono partite facili se giochi con l’ansia di non farcela. E nel baseball non ti regala niente nessuno.

Ma c’è ancora un particolare importante. Non è una lotta a tre. E’ una lotta a quattro. I Seattle Mariners rimangono in corsa. Hanno vinto 10 delle ultime 11 e hanno in pratica lo stesso record di Boston. A loro rimangono solo tre partite da giocare, contro gli Angels già eliminati. Se le altre tre perdono un colpo o due, i Mariners potrebbero scrivere sui libri di storia una rimonta che ricorda quella del settembre 1995, allora decisiva per la sopravvivenza stessa della squadra. Infine: la stagione potrebbe non finire domenica, perché dopo 162 partite di regular season in caso di parità in classifica ci saranno gli spareggi. Con i playoff che iniziano martedì 5 ottobre, sarebbe un crudele, spettacolare, spietato tour de force.