Postseason Mlb al via con la sfida più sentita

Ottobre è il mese più bello dell’anno. In America ne sono fermamente convinti da sempre. Almeno da quando ottobre è il mese della postseason del baseball Mlb. Dopo 162 partite di regular season, il baseball delle major concentra tutto il meglio dello spettacolo e delle emozioni in poche gare. Intensità al massimo. Ai playoff si qualificano solo 10 squadre, la strada per le World Series è veloce e spietata, le occasioni per rimediare sono poche. Ora o mai più.

E per dare inizio al gran ballo, c’è la sfida tra Wild Card in American e National League. Una gara secca. Chi vince inizia a ballare davvero e continua il sogno, chi perde ha finito. Stop. Fine della corsa. Dopo 162 partite, ne giochi ancora una e se perdi vai a casa. Riuscite a pensare a qualcosa di più sportivamente crudele? Nella American League, per mettere ancora più enfasi su una partita che è già imperdibile di suo, a giocare il Wild Card Game saranno Boston Red Sox e New York Yankees. I più grandi rivali d’America. Un secolo di contrapposizione, che ogni volta sa aggiungere un nuovo capitolo al libro infinito di sfide con mille episodi storici che alimentano una passione vissuta sempre su fronti opposti. Si gioca a Fenway Park, casa dei Red Sox, perché Boston ha avuto la meglio nei confronti diretti stagionali per 10 a 9. Gli Yankees avranno Gerrit Cole sul monte di lancio, il loro miglior lanciatore, e sarà un bel vantaggio. Nathan Eovaldi dovrà reggere il confronto per dare a Boston una possibilità. Poi molto dipenderà dagli attaccchi,indubbiamente il reparto forte di entrambe le squadre, e dai rilievi che spesso è stato invece il reparto debole di entrambe le squadre.