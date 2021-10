Mlb, Boston elimina gli Yankees

La squadra di New York esce dalla postseason con la sconfitta a Fenway Park per 6 a 2. Questa notte alle ore 2.00 su Sky Sport Action, l’altra sfida dentro-fuori tra Dodgers e St.Louis Cardinals

La prima sfida della postseason ha mantenuto tutte le promesse. D’altronde Boston contro New York è sempre qualcosa di speciale, e in ottobre il carico di emozioni per le due grandi rivali d’America è più grande. Hanno vinto i Red Sox, hanno vinto 6 a 2. Sono loro che andranno al primo turno delle Division Series dell’American League contro Tampa Bay.

Hanno perso gli Yankees, e perdere la partita tra wild card vuol dire stagione finita. La caccia al titolo che non arriva dal 2009 è ancora rimandata. Le scelte del manager di Boston Alex Cora hanno funzionato. Ha cambiato l’ordine dei battitori e i suoi l’hanno ripagato con una gara positiva in attacco, dove i fuoricampo di Bogaerts e Schwarber sono stati fondamentali per togliere subito dalla partita Gerrit Cole, il lanciatore partente degli Yankees. La solida partita di Nathan Eovaldi sul monte di lancio ha limitato il grande attacco di New York, aiutato da una difesa che nel momento della verità ha abbandonato le terribili incertezze della regular season per tornare ad essere un fattore. L’eliminazione di Judge a casa base nel sesto inning è stata la giocata chiave. La battuta di Stanton poteva riaprire tutto, due assistenze perfette dei Red Sox l’hanno impedito. Lasciando gli Yankees a riflettere su una giocata forse troppo azzardata per l’ansia di rimontare e più in generale su una stagione ancora una volta deludente. A New York ci saranno delle conseguenze. A Boston c’è ancora del baseball da giocare in questo 2021.