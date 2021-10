Mlb, Dodgers passano contro i Cardinals

I campioni in carica vincono una partita tesissima con un fuoricampo di Chris Taylor nell’ultima ripresa. Ora il derby con i Giants. Questa sera partono le Division Series, gara 1 Houston-Chicago White Sox in diretta alle 22.00 su Sky Sport Arena

Sopravvivere era il primo passo per difendere il titolo. Missione compiuta. I Los Angeles Dodgers hanno passato il test della Wild Card Game, la partita dentro o fuori contro i Cardinals. Il colpo vincente è arrivato all’ultimo. Un fuoricampo da due punti di Chris Taylor, partito dalla panchina per diventare l’eroe della situazione al 9 inning. Risultato 3 a 1 Dodgers. Il riscatto di Taylor è avvenuto con il gesto più eclatante e spettacolare del baseball. Dopo l’All Star Game il giocatore tuttofare dei Dodgers era finito ai margini, un mister utilità diventato inutile, le sue medie in battuta erano precipitate come le sue presenze nel lineup titolare. Ora Los Angeles ha ritrovato uno dei punti di forza della squadra che ha trionfato nelle World Series del 2020: la profondità del roster. Servono alternative, i Dogers le hanno.

Contro St.Louis non è stato affatto semplice. I Cardinals sono passati in vantaggio dopo un errore del lanciatore Scherzer e sono stati ripresi solo da un fuoricampo di Turner. La partita è stata sull’1 a 1 a lungo, bloccata, tesa e in attesa di qualcosa che potesse spezzare l’incertezza. Poi è arrivato il gran colpo di Taylor. Los Angeles evita così di uscire subito in una stagione dove ha vinto la bellezza di 106 partite di regular season, ma senza vincere la division. Perché i S.Francisco Giants li hanno preceduti con 107 successi. Proprio i Giants saranno i prossimi avversari, il testa a testa che dura da sei mesi è arrivato allo scontro finale.