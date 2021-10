Mlb, Houston e Tampa Bay, prova di forza

Astros e Rays vincono nettamente gara 1 delle Division Series della American League. Questa notte subito la rivincita per White Sox e Red Sox, in diretta su Sky Sport

Astros e Rays hanno queste qualità. Le hanno costruite in anni di lavoro, in tante partite di postseason già vissute.

Houston ha battuto i Chicago White Sox per 6 a 1, aggredendo il lanciatore partente di Chicago Lance Lynn e scatenando i suoi battitori, Alvarez e Altuve in particolare.

Tampa Bay ha vinto 5 a 0 sui Red Sox, con una solida partenza del suo lanciatore McClanahan e un’ottima difesa. Il protagonista assoluto è stato il cubano Randy Arozarena, una partita da record con un fuoricampo e un punto segnato rubando casa base. Arozarena era stato la grande sorpresa della postseason 2020, un rookie che nelle gare importanti diventava devastante. Ha ritrovato subito quelle sensazioni. E’ tornato devastante.

Boston finisce a quota zero ma sprecando tante occasioni, lasciando tanti corridori sulle basi senza mai portali a casa per segnare punti. La difesa dei Rays è stata micidiale, così come la difesa degli Astros è stata micidiale nell’altra gara. Anche questo un chiaro segnale di chi aveva più energia, di chi era più pronto. I Chicago White Sox e i Boston Red Sox, ora hanno capito cosa ci vuole per emergere in ottobre. Non c’è molto tempo, devono rispondere in fretta.

Stasera la rivincita su Sky Sport

Entrambe le serie subito in campo per gara due. In diretta dalle 20 su Sky Sport 251 la seconda partita tra Houston e Chicago White Sox. Poi dall’una su Sky Sport Action la seconda partita tra Tampa Bay e Boston.