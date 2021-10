MLB, i playoff in onda su Sky Sport

Lo spettacolo del baseball americano della Major League è su Sky anche per la stagione 2021. Tre partite playoff in programma tra il 9 e l'11 ottobre valide per le Division Series

Tra il 9 e l’11 ottobre saranno tre le partite live della Major League Baseball, valide per le Division Series dei Playoffs, in onda su Sky e in streaming su NOW. Primo appuntamento già sabato 9 ottobre per Milwaukee Brewers-Atlanta Braves, partita che verrà trasmessa alle ore 23 su Sky Sport Action, con il commento di Danilo Freri e Roberto Gotta. Domenica 10 ottobre sarà la volta, invece, della sfida tra Boston Red Sox e Tampa Bay Rays, da seguire a partire dalle ore 22, sempre su Sky Sport Action. Commento di Pietro Nicolodi e Danilo Freri. Su Sky Sport Action anche il terzo match, che vedrà sul diamante, lunedì 11 ottobre, Atlanta Braves e Milwaukee Brewers, live dalle ore 19. Commento Danilo Freri e Michele Gallerani. Si gioca al meglio delle cinque partite e passa il turno chi per primo conquista tre vittorie. Oltre alle partite della Postseason, su Sky anche le World Series che assegneranno il titolo.