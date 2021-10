MLB, i Red Sox schiantano Tampa Bay: 14-6

Clamorosa vittoria dei Boston Red Sox in gara 2 a Tampa Bay con il punteggio di 14 a 6 grazie a 5 fuoricampo con 5 giocatori diversi. Si tratta di un record assoluto nella storia di Boston nella postseason. Grazie a questa vittoria ora la serie è in parità sull'1 a 1. Nell'altra serie dell'American League Houston si è imposta anche in gara 2 per 9 a 4 sui Chicago White Sox ed è in vantaggio ora per 2 a 0. Nella National League vittoria dei S. Francisco Giants sui Dodgers per 4 a 0 e di Milwaukee su Atlanta per 2 a 1. Questa sera alle 23 in diretta su Sky Sport Action gara 2 tra Milwaukee e Atlanta.