Mlb, Boston elimina Tampa Bay. Stasera due gare

Dopo gli Yankees, i Red Sox fanno un’altra vittima eccellente e battono per 3 partite ad una i Rays. Stanotte giocano il match point in gara 4 anche i Braves contro Brewers e i Giants contro i Dogers. Doppio appuntamento live su Sky Sport Action

Un finale difficile da immaginare, dopo il 5 a 0 rifilato da Tampa Bay a Boston in gara 1. Ma alla fine sono i Red Sox ad uscire vincenti da un primo turno di postseason dove erano dati ampiamente per sfavoriti contro i Rays.

Tre vittorie consecutive di Boston hanno ribaltato la serie, Kike Hernandez ha completato il capolavoro con la volata di sacrificio che ha portato a casa il punto vincente in gara 4, chiusa 6 a 5 al nono inning. Secondo walk off consecutivo, cioè seconda partita in cui Boston vince segnando un punto nell’ultimo attacco disponibile. Tampa Bay esce delusa e consapevole che la differenza è stata minima ma è bastata per far terminare l’avventura, nella stagione in cui ha raggiunto 100 vittorie in regular season e credeva di avere una legittima possibilità di vincere le World Series, mai vinte finora.

Boston invece si riscopre letale nei momenti decisivi, pur in una stagione dove i buchi nel roster sono diversi e la squadra è tutt’altro che perfetta. Ma è una squadra che ha un cuore e ha Cora, Alex Cora, l’allenatore che non ha mai perso una partita decisiva in carriera nella postseason e che sa guidare i suoi ragazzi ben oltre i loro limiti. I Red Sox hanno un attacco micidiale, con tanta gente che sa trovare il fuoricampo o la super battuta in ogni momento. Ha retto inaspettatamente sul monte di lancio con i suoi rilievi. Poi nell’anno del ritorno alla normalità negli stadi, ha ritrovato Fenway Park e il suo pubblico. Fa una certa differenza. E’ un luogo dove i Red Sox possono anche credere di essere invincibili.