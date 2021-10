Mlb, ok Atlanta e Houston, gara 5 è Dodgers-Giants

Nella serie dominata dai lanciatori, alla fine è stato un battitore a trovare il colpo vincente che ha fatto la differenza. Freddy Freeman ad Atlanta è una istituzione , un veterano che si esprime ad alto livello da anni e con continuità. A fine stagione diventerà free agent, ma prima di pensare al futuro ha regalato ai suoi Braves e ai suoi tifosi il fuoricampo vincente che ha chiuso la serie contro i Milwaukee Brewers , in gara 4, all’ottavo inning. E’ stato il punto del 5 a 4 finale. Atlanta ha vinto per 3 a 1 ed ora aspetta che la battaglia tra i Dodgers e i Giants si risolva nello scontro finale. A Los Angeles i campioni in carica hanno vinto 7 a 2 gara 4 , un elimination game, ed ora la serie si sposterà a San Francisco per la decisiva gara 5 . Sono le squadre che hanno dominato la regular season (107 vittorie i Giants, 106 i Dodgers), sono nella stessa division, quindi è una sfida che va in scena da aprile. Chi sopravvive sarà di fatto la favorita per il titolo 2021.

Nell’American League saranno gli Houston Astros a sfidare in finale di lega i Boston Red Sox. Houston ha passeggiato trionfalmente sul campo dei Chicago White Sox in gara 4, vinta per 10 a 1. Arriva alla finale dell’American League per il quinto anno consecutivo ed è la squadra che ha vinto più partite di postseason in questo periodo. L’America non ama gli Astros, dopo lo scandalo dei segnali rubati nella finale del 2017. Continuano a vincere perché sono forti. Ora non ci sono più trucchi, ma ci sono sempre grandi giocatori.

Gara 5 a San Francisco e su Sky Sport Action

Era la serie più attesa della postseason che giustamente finirà con la partita più attesa dell’anno: gara 5 a S.Francisco tra Giants e Dodgers. Due grandi rivali, fin da quando le due squadre erano originariamente a New York. Poi è diventato il derby della California. Da seguire dalle ore 3.00 della notte tra giovedì 14 e venerdì 15 ottobre su Sky Sport Action.