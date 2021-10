Playoff MLB, tutto in una notte fra Giants e Dodgers

Quelle che hanno vinto di più nell'ultimo anno

Giants e Dodgers sono le squadre che hanno vinto di più nel 2021, 107 partite S.Francisco e 106 Los Angeles. E’ solo la quinta volta nella storia che si gioca una gara decisiva tra squadre che vengono da una stagione con 100 vittorie. Squadre che si sono già affrontate 23 volte tra regular season e playoff, l’ultima sarà la sfida definitiva. Chi vince potrà continuare con obiettivo World Series, chi perde sarà molto più che delusa dopo una stagione così vincente.

I partenti

Questa notte ad Oracle Park, nella baia di San Francisco, un anno di baseball sarà affidato a pochi particolari. I due lanciatori partenti, Webb per i Giants e Urias per i Dodgers, hanno già lanciato in questa serie ed entrambi molto bene. Nonostante qualche assenza per infortunio, in gara 5 si confrontano due squadre che hanno un roster profondo e la capacità di trovare protagonisti diversi in ogni momento.

Era il derby di New York

Sarà uno spettacolo, lancio dopo lancio, battuta dopo battuta. Con un ambiente super gasato. Perché sono le grandi rivali d’America. La loro prima partita decisiva in una serie si giocò negli anni 50 quando si chiamavano New York Giants e Brooklyn Dodgers. Era il derby della Grande Mela. Si sono trasferite entrambe in California, già con l’idea che dovevano stare vicine perché una rivalità così non andava persa. Avevano ragione. Ora arriva gara 5, ne resterà una sola.