Postseason Mlb: passano i Dodgers, fuori i Giants

Tutto quello che poteva esserci di sportivamente drammatico, concentrato in una sola partita. Gara 5 tra Giants e Dodgers non poteva che essere così, un surplus emotivo, un’intera stagione affidata a pochi gesti definitivi. Il lungo testa a testa tra le due migliori squadre del 2021 è arrivato in parità all’ultima ripresa. Il momento dei campioni, dove i giocatori di medio livello si fanno da parte e i giocatori superiori si prendono le responsabilità. Il punto vincente è arrivato così da Cody Bellinger, già MVP, già autore di colpi importanti nel trionfo del 2020, ma alle prese con la stagione più difficile della sua carriera. Fino alla battuta valida che ha portato a casa Turner e il punto del 2 a 1 per i Dodgers nell’ultimo attacco disponibile. Un vantaggio difeso poi da un altro campione vero, Max Scherzer, lanciatore partente che un giorno entrerà nella Hall of Fame, ma chiamato questa volta a fare il closer, cioè a lanciare nell’ultimo inning per chiudere la partita. Compito insolito, portato a termine con un terrificante furore agonistico.

La sconfitta dei Giants è da record, nessuna squadra con 107 vittorie era mai uscita dal primo turno della postseason. Fa male in assoluto, fa male per l’ultima chiamata sbagliata dall’arbitro di prima base che conferma il terzo strike anche se Flores era riuscito a fermare il suo swing in tempo. Onore ai Giants, delusi ma consapevoli di aver perso per altri motivi, non solo per un errore dell’arbitro. E’ proprio così. I Dodgers hanno gente come Mookie Betts, 4 valide su 4 per lui nella gara decisiva. Hanno vinto perché hanno i campioni che fanno cose da campioni al momento giusto.