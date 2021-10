Mlb, Atlanta e Houston più vicine a World Series

Ne manca solo una. Atlanta e Houston sono ad un passo dalla super finale del baseball. Ed è la loro anima latina a guidarli verso questo traguardo. Entrambe hanno vinto la partita chiave della serie in modo autorevole. I Braves sono stati ricostruiti in estate per rimediare agli infortuni e la nuova architettura è diventata un capolavoro. Tra i nuovi arrivati anche Eddie Rosario, esterno portoricano proveniente da Cleveland. Preso da infortunato. Una scommessa. Preso per fare il cambio. Una volta guarito da un problema ai muscoli addominali è diventato titolare a colpi di fuoricampo. In gara 4 ha imperversato con due fuoricampo e un triplo. Devastante.

Atlanta lo ha cavalcato per dominare i Dodgers, aggiungendo anche i colpi da un punto finiti in tribuna di Duvall (altro acquisto del mercato estivo) e Freeman. Punteggio finale 9 a 2, con i Braves che stanno trovando nel momento più importante un solido contributo dei loro lanciatori. Anche i rilievi. Tremolanti per tutta la regular season ed ora in grado di reggere.

I Dodgers si sono spenti dal punto di vista offensivo e hanno ora le spalle al muro. Ma conoscono la situazione. Sono sopravvissuti agli ultimi 6 elimination game consecutivi che hanno dovuto affrontare nella postseason. Se lo ricordano bene anche i Braves. Finale National League 2020. Atlanta contro Los Angeles Dodgers. Come ora. Braves sopra 3 a 1. Come ora. I Dodgers riuscirono a vincere tre partite consecutive e arrivare alle World Series. Non dovremo aspettare molto per capire come andrà a finire questa volta. Stanotte gara 5 è live dalle ore 2 su Sky Sport Action.

Dominio assoluto e 9 punti segnati sono state le costanti anche in gara 5 a Boston dove gli Astros sono scappati via trionfando 9 a 1 e dove i Red Sox hanno smarrito la furiosa determinazione con cui colpivano palle da baseball in serie. Per una volta c’è stato un lanciatore partente dominante: il dominicano Framber Valdez, con le sue curve che hanno mandato a vuoto i giri di mazza degli avversari. Valdez è stato sul monte per 8 riprese. Un lusso in questo periodo, in una serie dove i lanciatori sono sempre stati maltrattati nei primi inning e tolti prima possibile dalla gara. Poi è stata la partita di due cubani in attacco: Yordan Alvarez e Yuli Gurriel. In totale hanno portato a casa 6 punti sui 9 totali della squadra. Due li ha aggiunti il dominicano Siri. Houston è una squadra che si fonda sulla leadership del venezuelano Altuve e del portoricano Correa. Anima latina.