Mlb, Dodgers battono Atlanta con super Taylor

Non era mai successo. Il baseball ha la straordinaria capacità di farci dire questa frase continuamente. Nonostante i suoi 150 anni di storia. Questa volta non era mai successo che un giocatore facesse tre fuoricampo in una partita decisiva di postseason. Lo ha fatto Chris Taylor, guidando i suoi Dodgers alla vittoria obbligata sui Braves in gara 5 per 11 a 2. Obbligata perché non c’erano margini di errori.

Atlanta è ad una vittoria dal qualificarsi alle World Series per la National League e rimane ad una sola vittoria dal traguardo visto che conduce nella serie per 3 a 2. Gara 5, l’ultima a Los Angeles di questo confronto che ora si sposterà ad Atlanta, era iniziata nel migliore dei modi per i Braves. Sopra 2 a 0 con home-run di Freeman, il lanciatore dei Dodgers Kelly subito fuori per infortunio. Ma i campioni in carica non hanno fatto nemmeno in tempo ad affacciarsi sul baratro che si stava aprendo sotto di loro, perché è arrivato Chris Taylor. Partita mostruosa da 4 su 5 in battuta, 3 fuoricampo e 6 punti battuti a casa (ecco: l’unico record che non ha battuto è quello dei punti, perché Kike Hernandez ne portò 7 in un partita della finale di NL del 2017 contro i Cubs). E nel massimo momento del bisogno, i rilievi dei Dodgers hanno prodotto una partita di grande qualità con Phillips, Vesia, Graterol, Treinen, Knebel e Jansen che si sono alternati senza concedere punti ad Atlanta. Senza dimenticare che A.J. Pollock ha aggiunto un paio di fuoricampo e che l’attacco ha prodotto 17 battute valide.

Taylor è un giocatore che può giocare ovunque in difesa e in gara 5 ha sostituito Justin Turner in terza base. Ma soprattutto sta trovando un feeling speciale con la sua battuta nei momenti che contano. Già protagonista della partita dentro-fuori con i Cardinals, si è ripetuto. Grazie a lui i Dodgers hanno vinto per la settima volta consecutiva un elimination game tra la postseason 2020 e questa nel 2021. Si, lo dobbiamo dire ancora. Non era mai successo.