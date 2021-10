Mlb, è tempo di World Series: la guida tv

Lo spettacolo del baseball americano della MLB continua su Sky. E nella Major League Baseball è arrivato il momento più atteso, quello delle World Series che assegnano il titolo, interamente in diretta su Sky e in streaming su NOW, con il commento live in italiano.

A contenderselo saranno Houston Astros e Atlanta Braves, che dal 26 ottobre daranno vita alla serie, in programma, come sempre, al meglio delle sette partite; vince chi per primo arriva a quattro vittorie.

Houston arriva all’atto conclusivo della stagione dopo aver battuto nella finale dell’American League i Boston Red Sox, mentre Atlanta ha superato, in quella della National League, i campioni in carica dei Los Angeles Dodgers.