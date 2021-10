A Houston a squadra della Georgia ha vinto 6-2 la prima partita della finale del campionato di baseball americano. E' stata grande prestazione dell'attacco a fare la differemza per i Braves. Stanotte si giocherà gara 2, a partire dalle 2.00, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Action

Gli Atlanta Braves vincono la prima gara della World Series. Nella notte a Houston in Texas è andata in scena la prima partita della finale del campionato di baseball americano e la squadra della Georgia ha vinto 6-2 sugli Astros grazie a una grande prestazione del proprio attacco. Tutti i battitori dei Braves sono riusciti a battere almeno una valida e la partita è stata subito indirizzata grazie al fuoricampo del primo battitore della partita, Jorge Soler, che ha realizzato un fuoricampo da un punto al primo turno del match.



Decisivo anche il fuoricampo da due punti al terzo inning di Adam Duvall. Sulla partita e sull'intera serie, però, pesa notevolmente l'infortunio al lanciatore dei Braves Charlie Morton che, colpito da una battuta del cubano degli Astros Yuli Gurriel, si è fratturato il perone destro e, nonostante sia rimasto in pedana per un intero inning, ora non sarà più disponibile. Con Atlanata avanti 1-0 nella serie stanotte si giocherà gara 2, a partire dalle 2.00, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Action.