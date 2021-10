Quel pallone era il 600esimo lancio vincente di Tom Brady e per gli esperti vale più di 500 milioni di dollari. Il tifoso, che lo aveva ricevuto in dono dopo il touchdown vincente, lo ha restituito in cambio di numerosi regali da parte del campione e di Tampa

Durante la sfida di Nfl tra Tampa Bay Bucaneers e Chicago Bears Mike Evans ha realizzato il touchdown della vittoria e come da tradizione ha regalato a un tifoso il pallone. Il tifoso in questione si chiama Byron Kennedy e ha 29 anni, ma per Tom Brady quel pallone aveva un signigicato speciale. Si trattava, infatti, del suo lancio decisivo numero 600 in carriera. Un valore affettivo, ma anche economico importante da riprendere costi quel che costi. Secondo gli esperti potrebbe valere più di mezzo milione di dollari. Il tifoso, senza esitare, ha restituito il pallone, ma non senza volere niente in cambio.

Per convincere il tifoso gli è stato regalato un pallone identico a quello usato in partita, un buono da mille dollari da spendere nel negozio della squadra di Tampa, due maglie originali di Brady autografate, un casco originale dei Bucs, una maglia di Evans e le sue scarpe da gioco utilizzate in quel match.



E per finire due abbonamenti stagionali per le partite casalinghe di Tampa e una somma in Bitcoin.