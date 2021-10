World Series, riscatto Houston in gara 2

La risposta degli Astros è arrivata. Dopo la netta sconfitta in gara 1, Houston si prende la parità nelle World Series con una altrettanto netta vittoria per 7 a 2, mai messa in discussione dagli Atlanta Braves. Gli Astros aggrediscono subito il lanciatore partente dei Braves Max Fried e lo colpiscono nei primi inning. Non battute devastanti, ma una serie di singoli che mettono uomini in base e li portano a punto con continuità. Quando anche il battitore meno prolifico di Houston, il ricevitore Martin Maldonado, trova la battuta valida che mette in imbarazzo la difesa e procura due punti, si capisce che sarà una serata difficile per i Braves. Gli Astros hanno avuto una solida partita del loro lanciatore Josè Urquidy e fa sempre una bella differenza. Valdez aveva compromesso gara 1 non opponendo resistenza dal monte ai Braves, Urquidy ha dominato trovando sempre l’area dello strike. Una volta in vantaggio gli Astros hanno potuto controllare la gara e aggiungere nella settima ripresa il punto esclamativo con Josè Altuve, uno dei suoi leader storici e uno specialista nel riscattarsi dopo una partita deludente. Il suo fuoricampo con un fulmineo giro di mazza ha dato le certezze che servivano per certificare la vittoria in gara 2 che pareggia la serie. Ora le World Series continueranno ad Atlanta e continuerà la gara di aggiustamenti di due squadre che devono compensare gravi assenze ma che sono arrivate fino a qui perché sono le migliori nell’affrontare le avversità.