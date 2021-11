Houston vince gara 5 e tiene aperta la serie

Con le spalle al muro Houston sa sopravvivere. La vittoria in gara 5 ad Atlanta per 9 a 5 allunga la serie finale che vale il titolo e annulla il primo match point dei Braves.

Gara 5 inizia nel miglior modo possibile per la squadra di casa con un fuoricampo a basi piene di Adam Duvall. Pronti via e 4 a 0, con un colpo che scatena un ambiente già molto surriscaldato di suo. Atlanta non fa in tempo a godersi la sensazione di avere catturato l’inerzia della partita che Houston se la riprende. Gli Astros nel momento del bisogno recuperano le prestazioni di giocatori importanti come Bregman, Correa e Gurriel. Così ci mettono poco a pareggiare, ma soprattutto non si scompongono nemmeno quando Freddie Freeman batte un fuoricampo impressionante che riporta avanti Atlanta. Un colpo devastante, il fuoricampo più lungo che sia mai stato registrato in una World Series in epoca moderna. Eppure poco dopo gli Astros rispondono ancora: è un uomo dalla panchina, Marwin Gonzalez, a portare per la prima volta in vantaggio la squadra che è obbligata a vincere. Houston aumenta il vantaggio con il suo ricevitore Maldonado, grande difensore poco conosciuto come attaccante ma che porta a casa 3 punti. A completare l’opera c’è l’eccellente prestazione dei lanciatori che si sono alternati sul monte di lancio dopo il partente. Perfetti. Ora si torna a Houston, serie sul 3 a 2 per i Braves e ci vorrà almeno gara 6 per assegnare il titolo.