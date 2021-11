Atlanta trionfa: battuta Houston 4-2 nella serie

Atlanta vince le World Series 2021. In gara 6 i Braves dominano 7-0 sul campo degli Houston Astros, centrando il quarto titolo della propria storia, a 26 anni di distanza dall'ultimo trionfo

E’ un trionfo completo quello degli Atlanta Braves, perché gara 6 è un dominio, 7 a 0 sul campo degli Astros nella partita che poteva portare dubbi ed invece porta la gioia più grande. Atlanta a metà stagione era travolta dagli infortuni e lontana dai playoff, ma è risalita negli ultimi due mesi come nessuno mai.

Jorge Soler apre lo score nel terzo inning con un fuoricampo terrificante, un missile che lascia lo stadio e gli consegna in pratica il premio di MVP. Terzo fuoricampo di queste World Series per Soler, con due uomini in base vale tre punti. Il vantaggio viene difeso da Max Fried, lanciatore partente di Atlanta, che cerca il riscatto dopo due gare deludenti e lo trova. Neanche il tempo di chiedersi se Houston riuscirà a rimontare anche questa volta, che nella quinta ripresa arrivano altri due colpi tremendi di Swanson e di Freeman: 6 a 0. Freddie Freeman è il leader storico di questa squadra, piazza anche un fuoricampo nel settimo inning e la partita diventa 7 a 0, diventa un assolo. Houston si perde, si spegne e si arrende.

Nell’anno della scomparsa di Hank Aaron, il più forte giocatore dei Braves di sempre, è proprio la squadra di Atlanta a trionfare. Un omaggio o forse un segno del destino. Una delle squadre più storiche e importanti d’America rivince le World Series dopo 26 anni, con un allenatore Snitker che ha passato 45 anni nell’organizzazione e con alcuni giocatori chiave arrivati solo a luglio nell’ultimo giorno di mercato. Sono le storie che al baseball piace raccontare.