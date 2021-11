È stata definita la “non Kiss Cam” più famosa della storia: durante una partita di football collegiale, due giovani sono stati inquadrati sugli spalti mentre stavano per baciarsi. Lei si avvicina a lui, ma il ragazzo preferisce voltarsi dall’altra parte - mandando così in onda in diretta nazionale un rifiuto che è diventato virale ed è stato rilanciato migliaia di volte sui social. La diretta interessata ha poi spiegato: “Stavamo giocando, lo facciamo sempre: ci frequentiamo da poco e non ci siamo mai baciati”