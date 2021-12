5/17 ©Getty

A 42 anni però arriva improvvisa la decisione del ritiro: lascia con una percentuale straordinaria di 103 vinte, 32 perse, 7 pareggi. "Ho dato tutto quello che avevo e non ho più niente", spiegò un Madden in lacrime in un annuncio che scioccò la NFL. "Mi ritiro dall'attività di allenatore di football e non ho intenzione di allenare mai più nella mia vita. Sono un Oakland Raider, e sarò sempre un Oakland Raider"