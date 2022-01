La borsa di studio e un abbraccio

A quel punto quell'anonima benefattrice non poteva restare tale. Troppo grande il dono dopo quel piccolo dettaglio notato sul suo collo. Attraverso i profili social ufficiali della franchigia, Hamilton ha allora pubblicato una lettera, un appello: "Sto cercando una persona davvero speciale e ho bisogno del vostro aiuto - si legge. Quel messaggio che mi hai fatto vedere sul tuo telefono rimarrà per sempre nella mia testa, e ha cambiato la vita a me e alla mia famiglia. Avevi ragione, il tuo istinto era corretto, quel neo che avevo sul collo era un melanoma maligno e ora, grazie all'aiuto dei dottori, se ne è andato. E tu sei riuscita a farmelo notare nel caos di una partita di hockey. Sei la mia eroina". I social, come spesso capita, hanno fatto il resto. Unito i due protagonisti di questa storia. Che poi, a loro volta, si sono potuti unire in un dolce abbraccio. Ma non solo: Nadia, come ricompensa, è stata premiata da Vancouver e Seattle con una borsa di studio da 10mila dollari per una scuola di Medicina. E quando la notizia è stata annunciata sul maxischermo del palazzetto, il pubblico è esploso in un grande boato.