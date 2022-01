Il Super Bowl 2022 sarà fra Cincinnati Bengals e Los Angeles Rams

Appuntamento nella notte italiana tra domenica 13 e lunedì 14 febbraio per il Super Bowl LVI , finale del football americano e uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo. Si giocherà al SoFi Stadium di Inglewood, casa dei Los Angeles Rams che sfideranno i Cincinnati Bengals . Ecco le due rivelazioni dei playoff, entrambe al 4° posto in regular season nelle rispettive Conference, pronte a contendersi la 56^ edizione dell’evento targato National Football League.

Sorpresa Bengals

Nel penultimo turno dei playoff i Bengals hanno battuto 27-24 ai supplementari i Kansas City Chiefs di Patrick Mahomes, vincitori del Super Bowl nel 2020 e finalisti nella passata stagione. In precedenza Cincinnati aveva superato Las Vegas e Tennessee (prima in regular season). Da ricordare come in 54 anni di storia non abbiano mai vinto un Super Bowl dopo averne giocati due, terminati con altrettante sconfitte contro i San Francisco 49ers (1982 e 1989). Inseguiranno la storia dopo l’incredibile rimonta record (da -18 nel primo tempo) contro i Chiefs nell’ultima partita.