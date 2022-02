Il messaggio di Brady

Il campione ha poi proseguito: "Ho sempre pensato che il football richiedesse un coinvolgimento al cento per cento, adesso io non posso più garantire questo livello di coinvolgimento", ha spiegato Brady, che conclude il suo annuncio ringraziando i suoi fan, i suoi compagni di squadra dei Buccaneers, i manager e gli allenatori, ma soprattutto la moglie Gisele "che ha fatto di tutto per la nostra famiglia così che io potessi concentrarmi sulla carriera. Non so esprimere a parole ciò che significhi per me e per la nostra famiglia".