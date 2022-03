Edmonton Oilers, 80 voglia di tornare a vincere

Nella NHL di oggi c’è anche molta voglia di ritrovare la leggenda canadese . Almeno per gli appassionati neutrali. Per quel senso di appartenenza dello sport, di tradizione, di riconoscenza per quell’inesauribile serbatoio di giocatori. Senza nulla togliere alla meravigliosa storia di tante franchigie americane o alle nuove realtà economiche a stelle e strisce che hanno allargato la cartina geografica di questo sport ad alto livello sarebbe bello per riassaporare vecchie sensazioni. Quel profumo di sciroppo d’acero e il rumore dei pattini che temperano un laghetto giacchiato all’aperto sullo sfondo del trofeo di Lord Stanley.

Vero i Canadiens hanno giocato l’ultima Stanley Cup Final, ma non hanno fatto una grande figura, sono praticamente stati schiacciati dai Lightning pur avendo comunque avuto il merito di riportare il Canada in Finale dopo un decennio . Per l’ultimo trionfo bisogna tornare indietro addirittura al 1993 sempre con Montreal. Troppo tempo davvero.

Quest’anno Calgary e Toronto nutrono delle legittime ambizioni, ma il percorso di rincorsa degli Edmonton Oilers affascina. Sono trascinati dalla coppia più straordinaria della NHL: Draisaitl e McDavid . Un tedesco e un canadese. Due campioni straordinari che il paragone con la coppia Gretzky-Messier , che con 4 titoli consecutivi dal 1984 all’88 hanno creato il mito degli Oilers, lo perdono chiaramente, ma sono in grado quanto meno (e non è poco) di affrontarlo. Lo sottolineano senza tema di smentite i numeri che esaltano due giocatori fantastici per tecnica, fisicità, spettacolarità ed ovviamente praticità. Dalla stagione 2018-19 ad oggi assieme hanno assommato 770 punti (gol + assist) ben 183 in più del duo dei Boston Bruins Brad Marchand e David Pasternak che in questa classifica arriva secondo.

Leon Draisaitl è nato a Colonia con la passione per le caprette dell’FC Koln, ma è cresciuto col naso sulla pista di pattinaggio dell’altra squadra della città i Kolner Haie con la divisa dei quali suo papà era buon protagonista. Lì ha messo per la prima volta i pattini ai piedi, lì è iniziato il suo viaggio nell’hockey che lo ha portato dal settore giovanile degli Haie (gli squali) della città del Reno a essere la 3° scelta assoluta degli Edmonton Oilers nel Draft del 2014 .

Più di 530 partite e più di 230 gol dopo è già il giocatore più forte di sempre nella storia dell’hockey tedesco, ma ancora oggi non dimentica la sua passione per la sua squadra di calcio e a volte festeggia i gol o le vittorie col gesto degli occhiali come il bomber del Rheine Energie Stadium Anthony Modeste .

La difesa

Per il resto gli Oilers hanno già cambiato allenatore nel corso della stagione, hanno la certezza di avere in porta un solidissimo portiere finlandese come il gigantesco Mikko Koskinen ed hanno inserito in estate l’insostituibile esperienza in difesa di Duncan Keith che dopo le 3 coppe vinte a Chicago aveva chiesto ai Blackhawks per motivi familiari di potersi riavvicinare a casa.

Vita da Kane

Da qualche settimana hanno aggiunto anche il talento folle di Kane. Con 5 maglie diverse ha segnato quasi 300 gol in carriera a questo livello, ma è stato protagonista quasi di altrettante idiozie. Dall’accusa di aver scommesso illegalmente sulle sue partite, a quella di aggressioni varie. Dalla violenza domestica al certificato di falsa vaccinazione Covid. Un talento fisico ed hockeistico non comune, ma le prime pagine dei giornali se l’è prese per altri motivi. I genitori gli hanno regalato il nome di battesimo in onore di Holyfield e lui ha deciso di prendere un po’ a pugni soprattutto la vita. Principalmente quella personale.