AEW Revolution 2022: il Wrestling rinasce

Non sarà il solito evento, nessuna aspettativa sarà troppo grande per non essere superata. Se amate il professional wrestling, se siete tifosi accaniti della AEW, ma anche se è da tempo che non seguite o addirittura siete rimasti ai tempi di Hulk Hogan e Ultimate Warrior, dovete esserci, il 6 marzo, alle 2:00 italiane, in PPV con Sky Primafila (a soli 9.99) per AEW Revolution

Si respira aria di evento storico, per il wrestling. Proprio come per All Out, lo spettacolo in PPV più incredibile del 2021, che segnò l'arrivo in All Elite di Adam Cole e Bryan Danielson, e il primo match di CM Punk dopo sette anni di addio. Domenica notte assisteremo a una nuova rinascita del wrestling, con match che vi racconteremo, uno dopo l'altro, in questo speciale articolo riassuntivo.

JON MOXLEY vs. BRYAN DANIELSON

"Per combattere insieme, dobbiamo sanguinare insieme".

Dopo la sconfitta subita contro il campione del mondo Hangman Page, L'"American Dragon" Bryan Danielson si prese qualche settimana di pausa, tornando poi durante un episodio di Rampage, applaudendo il rientrante Jon Moxley, scheggia impazzita del wrestling, ex campione mondiale All Elite, il quale aveva appena vinto il suo primo match in tre mesi di assenza volti a sconfiggere un demone personale. Nelle settimane successive, le intenzioni dell'American Dragon si fecero più o meno chiare: non sfidare, ma formare un'alleanza con Mox, che secondo il “Drago” sarebbe ancora campione mondiale, avesse avuto il suo aiuto. A detta di Danielson, l'alleanza con Jon aiuterebbe le giovani leve della AEW a trovare dei mentori capaci di plasmare il futuro del wrestling con le loro conoscenze. Qualcosa però, non quadra, e Moxley è rimasto perplesso dalla proposta. D'altronde Danielson potrebbe semplicemente star arruolando Mox per usarlo e ritornare a sfidare Hangman Page per il titolo. Lo stesso titolo che Moxley vuole riconquistare. E allora Jon Moxley ha deciso di risolvere la questione sfidando Bryan Danielson, in un match a Revolution. Perchè non combatterà mai al fianco di nessun combattente contro il quale non abbia prima avuto una feroce battaglia. Solo così capirà la verità. Aspettatevi tecnica, ruvidità, tenacia. Un incontro che definirà la parola "adrenalina".