Hurricanes-Flyers LIVE su Sky sabato dalle 21

Dopo anni di delusioni, ecco la grande occasione. I Carolina Hurricanes sono una delle squadre migliori della stagione NHL. Hanno già un grande merito storico: hanno ottenuto il primo grande trionfo nello sport professionistico americano per lo stato della North Carolina, la Stanley Cup nel 2006. Ma dopo sono arrivate solo frustrazioni. L’inversione di tendenza è cominciata nel 2018 sotto la guida di coach Rob Brind’Amour, già capitano della squadra che vinse il titolo. Carolina si presenta regolarmente alla post season da tre stagioni, anzi fate quattro visto che attualmente comanda la Metropolitan Division. Arrivare ai playoff non è più un problema, ora si punta decisamente più in alto. Carolina lo farà con la sua anima fortemente europea guidata dal finlandese Sebastian Aho e dal russo Svechnikov, a cui si aggiunge l’esperienza dell’altro finnico Teravainen e del portiere danese Frederick Andersen, protagonista di una eccellente stagione. Uno dei motivi, ma non il solo, per cui gli Hurricanes sono la squadra che prende meno gol nella NHL. I gol sul fronte offensivo non mancano, soprattutto sono ben distribuiti tra le linee e il contributo del difensore Tony De Angelo è un fattore spesso decisivo. Ma il punto di forza sono gli special teams, cioè le situazioni di superiorità e inferiorità numerica dove Carolina ha le migliori percentuali di efficienza. Con questi numeri gli Hurricans sono una squadra che tutti vorranno evitare volentieri nei playoff.

La NHL su Sky Sport

Una grande occasione per vedere in azione i Carolina Hurricanes è sabato alle ore 21.00 contro i Philadelphia Flyers. In diretta su Sky Sport Action.