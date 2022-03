Tom Brady sarà in campo anche nella prossima stagione, la 23^ nella NFL: "Negli ultimi due mesi ho realizzato che il mio posto è ancora in campo. Non è ancora il momento di stare in tribuna. Sto tornando a Tampa per la mia 23^ stagione. C'è un lavoro da finire", ha scritto il leggendario quarterback dei Buccaneers, che ad agosto compirà 45 anni, in un post su Twitter