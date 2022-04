MLB: le prime impressioni sulla nuova stagione

Calma. E’ solo l’inizio . Le prossime 158 partite potrebbero ribaltare quello che abbiamo visto nelle prime 4 altre 158 volte. Quindi non sarebbe il caso di esaltarsi o di deprimersi. Non sarebbe. Perché nessuno resiste alla tentazione di esaltarsi o deprimersi dopo quello che si è visto nelle prime uscite sul diamante in questa stagione 2022. I tifosi Yankees , ad esempio, possono essere abbastanza soddisfatti. I Bronx Bombers ci sono, e hanno sempre la capacità di ribaltare le partite con i loro fuoricampisti. Con Judge e Stanton in squadra, arrivano punti, tanti e in poco tempo. E pure con la tremenda efficacia di Anthony Rizzo in battuta.

Soddisfatti, ma non esaltati. Nella stessa division Tampa Bay e Toronto hanno lanciato segnali molto più forti . I Rays sono un’organizzazione perfetta, che non vive di soli fuoricampo, ma che fa qualsiasi cosa necessaria per vincere le partite. E infatti le vince. Dal 2008 è la quarta squadra in assoluto in MLB per partite vinte, il che è un segnale clamoroso di continuità alla faccia di tante corazzate del baseball più ambiziose (e costose) di loro. Il trascinatore è Wander Franco , un ragazzo di 21 anni che colpisce la palla sempre bella piena e fa una quantità di battute valide impressionante. Potrebbe essere il miglior battitore, almeno come media, della stagione. I Blue Jays invece amano un altro tipo di battuta: quella che spedisce la palla fuori dallo stadio. I primi 4 del lineup, Springer-Bichette-Guerrero e Hernandez, potrebbero finire la stagione con più di 30 homerun a testa. Nessuna partita è mai persa, e infatti ne hanno vinta una rimontando da sotto 0-7.

La stagione 2022 iniziava con tanti rookie quotati subito nel roster di molte squadre. Promesse che sembrano già mantenute da Bobby Witt JR (Royals) e Julio Rodriguez (Mariners) o Hunter Greene (Reds), ma è sempre l’inaspettato a colpire di più. Si chiama Steven Kwan e gioca nei Cleveland Guardians e sembra specializzato nell’arte di finire immancabilmente in base praticamente ad ogni turno (con tanti buoni contatti con la mazza, la pazienza di un veterano e l’occhio per accettare le basi ball). E’ un piacere ritrovare giocatori ammirati e poi persi come Byron Buxton dei Twins, potenziale da stella assoluta del baseball, ma fragilità fisica e caratteriale che avevano fatto pensare un triste declino scendendo di categoria. E’ uno spettacolo per come corre e difende, ora anche per come fa fuoricampo.

Abbiamo poi capito che Houston è destinata a rimanere una delle squadre più forti, che i Mets fanno questa volta sul serio se vincono e Jacon deGrom, il miglior lanciarore MLB, ancora non si è visto e puo’ guarire con calma e che anche San Diego zitta zitta si è mossa bene, ha completato un buon roster e non sta solo ad aspettare che Fernando Tatis possa rientrare dall’infortunio e fare magie.

Per il resto, non è il caso di farsi venire il panico. A meno che non state dalle parti di Los Angeles. Dodgers o Angels, fa lo stesso. Sono già preoccupati. I Dodgers invincibili possono perdere e anche più spesso del sopportabile. Anche i lanciatori più affidabili hanno fatto intravedere qualche incertezza, i battitori più affidabili come Bellinger, Muncy e anche il nuovo arrivato Freeman non stanno trovando il loro ritmo. E agli Angels, come si sospettava, non basta avere Ohtani e Trout per portare a casa vittorie. Ci si diverte a vedere le partite, con due fenomeni così, ma servirebbe anche il resto della squadra per vincerle.