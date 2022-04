MLB, 4 partite live su Sky. Stasera Cubs-Pirates

Questa sera appuntamento con il baseball MLB dalle 20.15 su Sky Sport Action per Chicago Cubs-Pittsburgh. Le due squadre si sono affrontate anche ieri con vittoria di Pittsburgh per 4 a 3, questa sera la rivincita su Sky

Tra il 22 e il 27 aprile quattro le partite del campionato professionistico americano di baseball MLB in onda in diretta su Sky e in streaming su NOW. Lo spettacolo della Major League Baseball sarà su Sky fino al 2026, cinque edizioni consecutive con un’ampia selezione di partite della Regular Season e della Post Season e l’intera serie, al meglio dei sette incontri, delle World Series che assegnano il titolo, vinto nella passata stagione dagli Atlanta Braves.