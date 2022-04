MLB, gli Angeli finalmente volano

Se hai il miglior giocatore di baseball del pianeta e il più fenomenale giocatore bidimensionale di questo gioco, deve essere particolarmente difficile accettare la sconfitta. Un sentimento che conoscono bene gli Angels, l’altra squadra di Los Angeles, con base ad Anaheim. E anche in questa stagione i pronostici non erano favorevoli. I maggiori esperti negli USA collocavano gli Angels a metà classifica in un ranking ideale delle 30 squadre MLB. In queste prime (poche) partite, però, la squadra sta facendo molto per smentirli. Nelle ultime stagioni le ambizioni non sono mai mancate, ma si sono spente in campionati anonimi dove gli Angels non hanno mai dato l’impressione di essere dei veri contendenti. Nonostante Mike Trout. Tre volte MVP dell’American League. Nove volte All Star, dove è stato due volte l’MVP. Con la media OPS (che esprime tutta la potenzialità di un battitore, sia per la sua capacità di arrivare sulle basi che di fare battute profonde) nettamente migliore tra i giocatori in attività. Undici anni di carriera folgorante in major league per un giocatore che è apparso nel 2011 ed ha occupato uno spazio tutto suo nel mondo del baseball. Sostanzialmente inarrivabile per gli altri. Anche perché Mike Trout non è solo un grande attaccante. E’ veloce sulle basi (oltre 200 basi rubate in carriera), è veloce in difesa come esterno centro. Mike Trout è totale. Non c’è qualcosa che sa fare meno bene. E’ mancato tantissimo lo scorso anno, quando un problema al polpaccio lo ha fermato a maggio e lo ha tenuto lontano dal diamante per tutta la stagione. Il 2022 è l’anno del suo ritorno, seguito con tanta curiosità (anche per vedere se si tratta dello stesso giocatore o di una versione destinata a diventare minore, lentamente). L’inizio non lascia dubbi: è lo stesso Mike Trout. Letale in battuta, ci sono i fuoricampo ma come sempre anche medie altissime (in carriera è sopra quota 300 di media battuta, che rappresenta la statistica di eccellenza per i battitori). Ha già raggiunto un altro record, pareggiando il numero di fuoricampo in carriera (160) realizzati all’Angel Stadium che era di Tim Salmon. Lui minimizza. Niente di speciale. Semplicemente si sente bene. Fisicamente, intende. Sta bene, non ci sono acciacchi, il polpaccio non da più fastidio. Quindi va da se. Se sta bene, Mike Trout è questo. Quello che è sempre stato.

Prima della stagione Joe Maddon, l’allenatore del titolo dei Chicago Cubs del 2016 e che ora ha il compito di riportare alla vittoria l’altra Los Angeles, aveva pensato di spostarlo da un ruolo impegnativo come quello di esterno centro per preservarlo dagli infortuni. Non aveva fatto i conti con Trout: “Non se ne parla neanche”. Quindi gioca dove vuole. Esterno centro.