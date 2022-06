NHL, Tampa Bay-NY Rangers oggi su Sky

E' tempo di gara 6 questa notte tra Tampa Bay Lightning e New York Rangers con Tampa a un passo dalla finale per la Stanley Cup. Live alle ore 2 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW

Lo spettacolo dell’hockey su ghiaccio americano della NHL è su Sky fino al 2024. Nella notte tra sabato 11 e domenica 12 giugno sarà possibile seguire un incontro valido per i Playoffs della National Hockey League. Playoffs giunti alle Conference Finals, con i campioni in carica dei Tampa Bay Lightning e i New York Rangers impegnati nell’atto conclusivo della Eastern che vale l’accesso alla serie finale della Stanley Cup, quella per il titolo. Il match, valido per Gara6, potrà essere seguito in diretta a partire dalle ore 2 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW, con il commento di Pietro Nicolodi e Danilo Freri.

Dopo 5 gare, Tampa Bay avanti 3-2

Dopo cinque incontri disputati, la situazione è di 3-2 per Tampa Bay, che ha a disposizione il primo match-ball per andare in finale. L’eventuale Gara7 nella notte tra martedì 14 e mercoledì 15 giugno. Si gioca al meglio delle sette partite e chi per primo arriverà a quattro vittorie giocherà le Finals di Stanley Cup, già raggiunte dai Colorado Avalanche, che nella Western Conference hanno avuto la meglio sugli Edmonton Oilers.