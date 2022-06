Nel secondo atto della Stanley Cup, i Colorado Avalanche hanno battuto i Tampa Bay Lightning 7-0. Subito dopo, i tifosi presenti sugli spalti si sono scatenati con 'All the Small Things', celebre brano dei Blink 182, ormai una tradizione per i Colorado. Tutto merito di Craig Turney, dj, che nel 2019 si è imbattuto in questa canzone mentre ascoltava la radio in macchina. Un giorno, ha deciso di suonarla nell'arena durante una gara casalinga ed è diventata un tormentone

COLORADO-TAMPA BAY 7-0: GLI HIGHLIGHTS