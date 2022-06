Darius Lee, giovane guardia collegiale di 21 anni, è rimasto coinvolto e ucciso in una sparatoria a New York a margine di una festa - in cui sono rimasti feriti anche altri otto ragazzi. Una tragedia che ha colpito il talento della Houston Baptist University, che lascia ancora una volta sgomenti di fronte alla frequenza con cui accadono queste tragedie

Darius Lee - giovane promessa del basket universitario statunitense - è stato ucciso, mentre altre otto persone sono rimaste ferite in una sparatoria durante una festa ad Harlem la scorsa notte. Secondo la polizia di New York e stando a quanto riportato dalle agenzie stampa italiane, gli agenti sono stati contattati poco dopo la mezzanotte ora locale per intervenire dopo una sparatoria lungo FDR Drive e, giunti sul posto, hanno trovato diverse persone ferite. Altre vittime invece si sono dirette da sole verso l'ospedale. È rimasto invece a terra privo di vita a seguito del tragico scontro invece Darius Lee, studente di 21 anni dell'ultimo anno alla Houston Baptist University in Texas: cresciuto ad Harlem, aveva frequentato la St. Raymond High School for Boys nel Bronx ed era tornato a casa per le vacanze estive. Il New York Daily News ha riferito che la festa era stata organizzata dal rapper di Harlem Rich Rhymer, che ha pubblicato gli inviti sul suo account Instagram - raccogliendo attenzione e seguito. Lee, che giocava nel ruolo di guardia al college, era passato prima da una scuola nella contea di Sullivan a New York prima di iscriversi alla Houston Baptist University. Avrebbe dovuto laurearsi a dicembre con una tesi in management sportivo. Era stato nominato Studente-Atleta dell'anno dall'università.