Finali NHL, Tampa Bay accorcia in gara 3. VIDEO

In gara 3 della finale NHL arriva il riscatto dei Tampa Bay Lightning che confermano la propria forza nelle partite in casa in questi playoff. Tampa vince l’ottava partita consecutiva davanti al proprio pubblico, una vittoria ottenuta con il punteggio di 6 a 2 che consente ai Lightning di rimettere in discussione la serie. Colorado conduce ora 2 a 1. Gli Avalanche erano passati in vantaggio per primi come era successo anche nelle prime due partite, ma Tampa ha trovato i gol che finora erano mancati. Ha chiuso sopra 2 a 1 il primo periodo e poi con 4 gol nel secondo si è garantita la vittoria. Gara 4 si giocherà ancora a Tampa nella notte tra mercoledì e giovedì, sempre in diretta alle ore 2.00 su Sky Sport Uno.