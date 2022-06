NHL, stanotte Colorado può conquistare Stanley Cup

Una stagione straordinaria a cui manca solo l’atto finale. I Colorado Avalanche sono ad un passo dal mettere le mani sulla Stanley Cup edizione 2022 e ci sono solo meriti da distribuire in questo momento. Colorado è sembrata una squadra in missione fin dall’inizio. Ha assorbito le eliminazioni al secondo turno degli ultimi playoff con la consapevolezza di essere molto vicina alla vetta. Bisognava trovare il modo di trasferire l’efficacia del suo gioco dalla regular season alla post season. In questa stagione è arrivata a 119 punti e a 56 vittorie, solo Florida ha saputo fare di meglio. Ma i Panthers non hanno saputo trasferire il loro potenziale offensivo quando sono iniziati gli incontri ad eliminazione diretta. Gli Avalanche si. L’attacco straordinario di Colorado non ha perso le sue caratteristiche, le ha imposte a tutti gli avversari. Soprattutto il power play, cioè le situazioni di vantaggio numerico in pista a causa delle penalità, è stato una macchina da gol impressionante. Il loro cammino finora è di 15 vittorie e sole 3 sconfitte, nella serie finale per la Stanley Cup sono sopra 3 a 1. Numeri che suonano come il preludio di un trionfo. Ma manca l’ultimo sforzo. Tampa Bay non è una squadra che si lascia impressionare dalla situazione, anche se sembra disperata. Ha vinto le ultime due coppe, ha già vissuto partite in cui l’inerzia era tutta per gli avversari ed è sopravvissuta. Gara 5 si gioca a Denver, con un livello di rumore e adrenalina che sposterà le montagne che circondano la città. Ma i Lightning hanno già saputo vincere a Toronto nel primo turno (due volte), in casa dei Panthers nel secondo (due volte) e al Madison Square Garden contro i Rangers in gara 5 della finale di conference.